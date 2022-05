Gustavo Gomes pede provas práticas para habilitação de motociclistas em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de maio de 2022, 18:27 horas

Barra Mansa – As provas práticas do Detran para motociclistas já não acontecem há algum tempo em Barra Mansa. Estão sendo feitas em Volta Redonda. Além disso, outro problema, desta vez da região, é com relação às perícias que aconteciam na mesma cidade e agora só podem ser feitas a capital do Estado do Rio. Essas situações foram pontuadas pelo vereador de Barra Mansa, Gustavo Gomes (Republicanos), que se reuniu nesta semana com o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC).

Segundo o vereador, o problema das perícias serem realizadas no Rio de Janeiro afeta todo o Sul Fluminense com o deslocamento para a capital, quando era possível resolver em cidade mais próxima. “Com relação às provas práticas para motociclistas, elas podem ser novamente trazidas para Barra Mansa porque há espaço para isso na nossa cidade”, disse o vereador que ainda acompanhou o andamento de obras de asfalto feitas com parceria com o Governo do Estado e também as do Restaurante Popular. “O Governo do Estado tem investido em Barra Mansa através do deputado Marcelo Cabeleireiro que trabalha e luta para as coisas acontecerem, assim como nosso prefeito Rodrigo Drable”, destacou Gustavo.

O deputado Marcelo Cabeleireiro apontou que se reunirá em breve com a direção do Detran para tratar sobre os assuntos levados pelo vereador. “Gustavo Gomes tem sido muito atuante na cidade e pode contar com meu apoio para o que for possível. A questão das perícias médicas já é um assunto que levei ao Detran recentemente. No fim do mês de abril, enviei um ofício solicitando a instalação de um posto em Barra Mansa e vamos reforçar essa necessidade junto ao presidente do Detran. Já estamos agendando uma reunião para tratar esse assunto, bem como a retomada das provas práticas”, concluiu o parlamentar.