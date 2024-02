Gustavo Tramontin comemora sucesso do PET Folia

Volta Redonda – Nos dias 10 a 13 de fevereiro, o Clube dos Funcionários realizou mais uma edição do PET Folia, o mais tradicional carnaval de clube da região. O evento foi marcado por muita animação, com a participação da Banda Elektra (10), Sorriso Aberto (11), Grupo Realce (12), Axé Petriz (13) e o DJ Léo Villela nos quatro dias de festa.

Com um cunho social, o acesso dos associados do Clube à festa foi através da troca de alimento não perecível. Durante os dias de folia foram arrecadados mais de 1 tonelada de alimentos que serão doados a entidades cadastradas no Clube.

“É muito gratificante poder contribuir com quem precisa. A troca de alimento é um projeto nosso que vem alimentando muita gente. Além de ajudar o próximo, conseguimos dar aos associados momentos de alegria e diversão em nossos eventos”, comenta Gustavo Tramontin, presidente do Clube dos Funcionários.

No domingo (11) e na terça-feira (13), foram realizados concursos de melhores fantasias nas categorias adulto e infantil. No primeiro dia, Gabriel Rosa, de 7 anos, ganhou a categoria infantil com a fantasia de mendigo. A cuidadora de idosos, Carmesita Ramos, se fantasiou de índia e levou o prêmio na categoria adulto; no segundo dia, Daniel de Souza, de 1 ano, ficou com o prêmio da categoria infantil, com a fantasia de leãozinho. Thales Escobar, professor de beach tennis, se fantasiou de pirata e levou o concurso na categoria adulto. Os ganhadores receberam troféus e brindes ofertados pelo Clube durante a festa.

“É muito bom poder proporcionar momentos de alegria para os nossos associados e participantes. Ver todo mundo brincando, dançando e participando de uma competição saudável como essa, é o que vale a pena. São momentos que criam histórias felizes e afetuosas”, comenta Enock França, diretor social do Clube.