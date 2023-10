Gustavo Tutuca é homenageado com a Comenda Marco Capute em Vassouras

Vassouras – Tutuca foi o primeiro laureado com a Comenda Marco Capute, mais recente honraria do Legislativo vassourense aprovada por unanimidade no dia em que o empresário faria 72 anos de idade (21 de agosto). Marco Antonio Vaz Capute, que faleceu em 24 de dezembro de 2022, fez longa carreira na Petrobrás antes de se tornar presidente da Fundação Educacional Severino Sombra em 2012. Ao longo de dez anos, foi reconhecido por promover uma grande expansão e renovação na instituição.

A Comenda com seu nome será entregue anualmente sempre no dia do aniversário de Vassouras. Nessa primeira Sessão Solene o presidente da Câmara José Maria Capute fez a entrega da comenda muito comovido, ressaltando a importância que o irmão teve para o município. Zé Maria também explicou a escolha de Tutuca para ser o primeiro homenageado em razão de todo seu trabalho em prol do turismo no interior do Rio que tanto tem beneficiado Vassouras com inúmeros projetos.

– Me sinto muito honrado em receber a comenda com nome do meu grande amigo Marco Capute. Tive a chance de trabalhar com Capute quando eu era secretário de Ciência e Tecnologia do Governo do estado e ele seccretário de Desenvolvimento Econômico – disse Tutuca, que também ressaltou o grande trabalho de Capute na Fusve e lembrou emocionado os momentos em que estiveram juntos no Centro de Convenções General Sombra, um dos espaços mais preparados e equipados para sediar eventos no estado e que faz parte do seu legado.

A cerimônia realizada na Câmara, no Centro Histórico de Vassouras, contou com a presença de diversas autoridades e outros convidados e teve outros homenageados.