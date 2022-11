Gustavo Tutuca, Nicola Miccione e Luciano Vidal discutem futuro de Paraty

Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 21:04 horas

Paraty – Deputado estadual mais votado em Paraty nesta eleição, Gustavo Tutuca segue trabalhando firme pelo município. Nesta quarta-feira (9), ele articulou uma reunião entre o prefeito Luciano Vidal e o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, para dar continuidade às ações em parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura.

Estiveram em pauta vários projetos previstos para o município, como pavimentação, drenagem e infraestrutura em diversos bairros; ampliação do aeroporto; programa “Limpa Rio” e outras ações de saneamento; obras nas estradas que cortam a cidade; construção de casas populares; e reformas de escolas.

Outro ponto falado na reunião foi a questão da segurança pública, assunto que deve ser tratado em breve numa agenda com o secretário de Polícia Militar, Luiz Henrique Pires.

– Não canso de repetir que o prefeito Vidal é um grande parceiro de trabalho. Juntos, já fizemos muito por Paraty e vamos continuar fazendo. Tive 4.470 votos na cidade e quero seguir retribuindo essa confiança da população. Temos total apoio do secretário Nicola e do governador Cláudio Castro para continuar as entregas na cidade – disse Tutuca.