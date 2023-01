Gustavo Tutuca reassume a Secretaria de Turismo no novo governo Cláudio Castro - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2023, 16:55 horas

Eleito com 52.976 votos em outubro de 2022 para o quarto mandato consecutivo como deputado estadual, Gustavo Tutuca (PP) tomou posse hoje no Palácio Guanabara como secretário de Estado de Turismo, cargo que ocupou entre novembro de 2020 e março de 2022. Com isso, Tutuca retorna ao primeiro escalão do governador Cláudio Castro, que tomou posse ontem no Palácio Tiradentes.

– Quero agradecer a confiança e o convite do governador Cláudio Castro para mais esse desafio. Tenho muito orgulho de fazer parte novamente deste governo que tem recolocado, dia após dia, o Rio de Janeiro de volta aos trilhos do crescimento. Um governo que segue o caminho do diálogo, retomando a credibilidade do nosso estado. Falando especificamente do turismo, vivemos um momento único com a deputada federal pelo RJ, Daniela do Waguinho, à frente do Ministério do Turismo. Podem ter certeza que trabalharemos juntos para tornar o turismo do nosso estado cada vez mais forte – disse Tutuca.

Como secretário de Estado de Turismo, em sua primeira passagem pela pasta, Tutuca comandou a retomada do segmento no período pós-pandemia e trabalhou para o fortalecimento de toda a cadeia turística nas 12 regiões do Estado. Na sua gestão, foi realizada a maior campanha publicitária de promoção do Rio de Janeiro por cidades do Brasil que são as maiores emissoras de turistas para o estado. A ação fez parte do projeto “O Rio Continua Lindo e Perto”, que passou por oito municípios em todo o país. Desde então, o Rio de Janeiro vem batendo recorde atrás de recorde na ocupação hoteleira tanto na capital como no interior do estado.

Por falar em recorde, já são mais de 21 mil artesãos beneficiados pelo Programa de Artesanato do RJ. Outro destaque da gestão de Tutuca à frente da Secretaria, foi o programa Turismo Presente, que previu obras de infraestrutura turística no estado do Rio. A ExpoRio Turismo, realizada em março de 2022, foi o maior evento de turismo do estado e marcou a retomada das atividades do setor. Nos quatro dias de evento, foram apresentados experiências e atrativos dos 92 municípios que compõem o estado, além de palestras e shows.

No mês de dezembro de 2022, a Secretaria de Turismo apresentou o plano TurismoRJ + 10 Anos, um conjunto de ações para promover o setor pela próxima década, projeto iniciado em sua gestão.

– O TurismoRJ + 10 Anos tem como objetivo reconduzir o Rio de Janeiro ao patamar dos principais destinos turísticos no cenário mundial, aumentando a competitividade do nosso estado. Ele vai servir de norte para o nosso trabalho pelos próximos quatro anos. Vamos investir na qualificação profissional e fazer valer a Lei 9811/22, que institui a Política Estadual de Turismo – completou Tutuca.

