Gustavo Tutuca se reúne com empresa aérea italiana que vai expandir operação no Brasil - Diário do Vale

Gustavo Tutuca se reúne com empresa aérea italiana que vai expandir operação no Brasil

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 19:55 horas

Brasília – O Secretário de Estado Turismo Gustavo Tutuca se reuniu nesta terça-feira (7) com o diretor de operações no Brasil da ITA Airways, Andrea Taddei, no Palácio Guanabara, para discutir ações de cooperação conjunta entre o governo do estado e a companhia italiana, que terá ao menos um voo diário partindo do Aeroporto do Galeão a partir do segundo semestre de 2023.

– A empresa está operando há menos de um ano no país, mas já identificou que há uma demanda grande e quer expandir sua atuação, incluindo o Rio de Janeiro. Estamos tratando com muito carinho essa questão de retomada do protagonismo do Galeão e contar com a parceria de uma empresa como ITA Airways é fundamental – disse Tutuca.

Na última segunda-feira (6), o secretário esteve em Brasília para a primeira reunião do Fornatur (Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo), que contou com a presença da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e outros secretários estaduais de turismo.

Na ocasião, Tutuca foi convidado pelo presidente da Fornatur, Fabrício Amaral, para o cargo de vice-presidente da entidade.

– Fico feliz de poder emprestar um pouco do nosso trabalho e da nossa experiência para promover o turismo no país. Precisamos entender que a nossa primeira missão é promover o turismo no Brasil e aumentar o número de visitantes estrangeiros. Só depois de desenvolvermos significativamente o turismo brasileiro, podemos nos dar ao luxo de termos uma disputa, sadia, entre os estados – disse Tutuca.