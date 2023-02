Gustavo Tutuca toma posse para o 4º mandato como deputado estadual - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 18:12 horas

O deputado estadual Gustavo Tutuca tomou posse nesta quarta-feira (1º) para o seu quarto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa. Com 52.976 votos, ele foi o deputado estadual mais votado do Partido Progressistas nas últimas eleições.

– É o fim de um ciclo e início de outro. A sensação de dever cumprido agora dá lugar à imensa vontade de continuar trabalhando pela população do estado do Rio de Janeiro. Só tenho a agradecer a todos que estiveram comigo nessa jornada, à minha família e, especialmente, ao meu pai, o eterno prefeito Tutuca. Ele não está mais entre nós mas sinto sempre a sua presença, a sua energia me guiando – disse Tutuca, que usou a mesma gravata que seu pai usou na sua última posse como prefeito de Piraí.

Ao longo dos últimos 12 anos como deputado estadual, Tutuca tem se destacado por trabalhar pelo interior do estado. Entre as dezenas de entregas, está a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 42 milhões para a abertura do Hospital Regional Doutora Zilda Arns, em Volta Redonda.

Recentemente, umas das leis de sua autoria ganhou uma batalha judicial e poderá entrar em vigor: a Lei 8960/20, a Lei do Aço, que prevê um regime tributário diferenciado para as indústrias do setor instaladas no estado, aumentando a competitividade do Rio em relação aos estados de Minas Gerais e São Paulo, e gerando cerca de 5 mil empregos diretos na região Sul Fluminense.