Guto Nader anuncia pré-candidatura à prefeitura de Pinheiral pelo MDB

Pinheiral – O empresário Guto Nader, presidente do MDB em Pinheiral, oficializou sua pré-candidatura à prefeitura. O anúncio foi feito durante sua recente filiação ao MDB ao lado do secretário de estado Washington Reis, no dia 8 de dezembro.

Guto Nader, que está à frente do Centro de Treinamento João Havelange, diz trazer uma proposta sólida e comprometida para o desenvolvimento do município.

Ex-vereador por dois mandatos e filho de José Nader, figura política influente na região e no estado, ele acredita poder oferecer “um olhar mais atento e humano para as demandas da comunidade”.