H.FOA e AAPVR articulam ações de saúde para aposentados

Volta Redonda – Representantes do Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) e da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR) se reuniram na segunda-feira (28) para discutir possíveis parcerias voltadas ao atendimento em saúde, bem-estar e inovação, com foco nos associados da AAPVR.

Estiveram presentes no encontro o presidente da AAPVR, Geraldo Vida, acompanhado pelos gestores Eduardo Vaz, Aline Vaz e Flávia Carneiro. Pelo H.FOA, participaram o diretor executivo, Dr. Leonardo Prado, e o gerente comercial, Ernane Nunes.

Durante a reunião, foram destacadas as diretrizes do hospital, com ênfase no compromisso com a excelência no atendimento, na modernização tecnológica contínua e na atenção às demandas de públicos específicos, como aposentados e pensionistas. Entre os assuntos discutidos, estiveram estratégias para facilitar o acesso desse público a serviços de saúde especializados e humanizados.

Outro ponto abordado foi a proposta de colaboração com a Fundação Oswaldo Aranha (FOA), envolvendo projetos de consultoria e inovação com a participação de estudantes do UniFOA. A iniciativa visa unir o conhecimento acadêmico à prática social, desenvolvendo soluções eficazes e sustentáveis para atender às necessidades da Associação.

Para o diretor executivo do H.FOA, Dr. Leonardo Prado, a proposta tem caráter transformador. “Acreditamos que essa união de esforços é essencial para desenvolver estratégias conjuntas que resultem em uma parceria forte e duradoura, beneficiando diretamente a população atendida pela AAPVR.”