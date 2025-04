H.FOA oferece acesso à radioterapia moderna

Volta Redonda – A palavra radioterapia ainda assusta muitas pessoas. Associada ao tratamento do câncer, ela é frequentemente cercada por dúvidas, mitos e receios. No entanto, a medicina tem avançado de forma significativa, e hoje, a radioterapia é um recurso altamente eficaz, seguro e indolor. No Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA), pacientes contam com tecnologias de ponta e profissionais especializados, o que garante mais precisão e conforto durante o tratamento.

Para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto, o médico radiologista Dr. Leonardo Ozório explicou como a radioterapia funciona, sua evolução ao longo dos anos e o que é mito ou verdade sobre esse importante recurso da oncologia.

Radioterapia moderna: mais precisão e menos efeitos colaterais

Com o avanço da tecnologia, a radioterapia tornou-se mais eficaz e segura. Isso é possível graças à modernização dos equipamentos e à adoção de técnicas de tratamento mais precisas.

“O avanço da tecnologia tem tornado a radioterapia um tratamento com maior precisão e, desta forma, minimizamos os danos aos tecidos saudáveis. Técnicas como IMRT (Radioterapia de Intensidade Modulada) e IGRT (Radioterapia Guiada por Imagem) que visam melhorar a precisão e eficácia do tratamento, nos possibilitam ter ainda mais qualidade no tratamento”, destaca o Dr. Leonardo.

Essas técnicas permitem direcionar a radiação exatamente para o local do tumor, preservando ao máximo os órgãos e tecidos ao redor.

Dois tipos principais de radioterapia

De acordo com o especialista, existem dois tipos principais de radioterapia: a teleterapia e a braquiterapia.

“A teleterapia considerada a forma clássica da radioterapia, é a radiação direcionada ao tumor a partir de uma máquina externa. Já a braquiterapia é quando a radiação é colocada dentro ou muito perto do tumor”, explica o médico.

A escolha entre uma ou outra técnica depende do tipo, localização e estágio do câncer, sempre levando em consideração a individualidade de cada paciente.

Radioterapia não é contaminante, não dói e é rápida

Desmistificar a radioterapia também passa por esclarecer os receios mais comuns. O Dr. Leonardo é categórico ao afirmar que muitos dos temores que rondam o tratamento não têm fundamento.

“Os principais mitos sobre a radioterapia são: que é contaminante, que é dolorosa, que é demorada. Mas a verdade é que ela não é contaminante, o paciente não transmite radiação para ninguém; não causa dor e, em média, cada sessão dura cerca de 10 minutos”, afirma.

Essas informações são fundamentais para tranquilizar pacientes e familiares, que muitas vezes chegam ao consultório carregando medos desnecessários.

Tratamento individualizado e versátil

A radioterapia pode ser aplicada de maneira isolada ou em conjunto com outros tratamentos, como a quimioterapia ou a cirurgia. Segundo o médico, sua aplicação é bastante versátil:

“A radioterapia pode ser utilizada isoladamente, concomitantemente à quimioterapia, de forma pré-operatória ou também pós-operatória. Cada situação tem sua indicação específica. Ela faz parte de diversos protocolos da terapia oncológica”, explica.

Resultados positivos e individualizados da radioterapia

O sucesso do tratamento por radioterapia está diretamente relacionado ao tipo de câncer, à localização do tumor e ao estágio em que ele se encontra. Ainda assim, o prognóstico é bastante positivo quando o tratamento é feito com acompanhamento especializado.

“Apresenta um ótimo índice de sucesso, mas tudo depende de fatores individuais. O tipo de tumor, sua localização e o estadiamento tumoral influenciam diretamente nos resultados”, completa o Dr. Leonardo.