“Há um déficit de governança para enfrentar desafios globais”, diz sherpa brasileiro

Rio de Janeiro – Ao reiterar a importância da reunião com chanceleres dos países que integram o G20, que começou nesta quarta-feira (21), no Rio de Janeiro, o sherpa brasileiro, embaixador Mauricio Lyrio, esclareceu que é papel dos ministros da Relações Exteriores avaliar a conjuntura internacional e discutir temas geopolíticos.

“A proliferação de conflitos preocupa de forma muito aguda”, ressaltou Lyrio, informando que, quando contabilizamos os conflitos internos dos países, os de proporção regional e os de repercussão internacional, vivemos hoje o mesmo patamar da época da Guerra Fria.

“Tudo isso está gerando uma crise humanitária absurda. Precisamos de uma governança global que evite a ocorrência de conflitos”, disse o sherpa, reforçando o papel central da Organização das Nações Unidas (ONU) para manter a paz e a necessidade de uma reforma efetiva das instituições de governança global.

Ele anunciou a provável realização de uma segunda reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, a ser realizada, de forma inédita, às margens da Assembleia-Geral da ONU, em setembro. É intenção da presidência brasileira incluir todos os países participantes da assembleia na reunião do G20, como forma de ampliar cada vez mais as discussões sobre o tema. “Esperamos que, até lá, este debate esteja mais amadurecido e que possamos avançar de forma decisiva nesta questão”, disse.

