Habilitação de 11 novas equipes de Estratégia de Saúde da Família é anunciada pela secretaria de saúde de BM

Matéria publicada em 8 de agosto de 2022, 18:12 horas

Aprovada pelo Ministério da Saúde, iniciativa representa investimentos da ordem de R$2,6 milhões

Barra Mansa- A Secretaria de Saúde de Barra Mansa concluirá ainda neste segundo semestre, o funcionamento de 11 novas equipes de PSFs (Programa Saúde da Família). A iniciativa foi aprovada pelo Ministério da Saúde e representa um investimento da ordem de R$2,6 milhões.

Segundo o secretário da Pasta, Sérgio Gomes, atualmente o município conta com 43 equipes de PSFs. “Com a ampliação chegaremos ao total de 54 equipes levando os serviços da Atenção Básica de Saúde, inclusive odontológico, a vários bairros”, destacou.

A primeira unidade está prevista para ser inaugurada em aproximadamente 40 dias. Ela está sendo instalada no Ciep Maria José Machado de Carvalho, no bairro Vila Maria.

A Policlínica do bairro Nove de Abril está recebendo obras estruturais para abrigar dois PSFs. A Sirene da Vila Nova também se encontra em reforma. Além das melhorias que estão sendo executadas, um PSF será construído.

Atendimento e estrutura padrão

Os novos PSFs terão atendimento padronizado, com ações curativas, programas preventivos e de promoção da qualidade de vida. As consultas com especialistas serão realizadas por profissionais do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), com assistente social, ginecologista, pediatra, nutricionista, entre outros.

Já a estrutura física será dotada de acessibilidade, recepção ampliada, consultórios médicos, odontológico e ginecológico; salas de: expurgo, reunião, curativo e vacinação; farmácia; áreas de circulação; dispensário; copa e banheiros masculino e feminino. Todos serão climatizados e informatizados. O credenciamento possibilitará a transformação de UBS (Unidade Básicas de Saúde) como as existentes nos bairros Cotiara e São Judas, em PSF.