Hackers invadem computadores da Light e prejudicam serviços em todo Estado do Rio

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 15:35 horas

Bairros de Volta Redonda ficaram sem luz e o site da empresa está fora do ar

Rio de Janeiro – A Light foi alvo de um ataque cibernético na terça-feira (16), prejudicando o fornecimento de luz em todo estado do Rio de Janeiro. A empresa emitiu uma nota na tarde desta quinta-feira (18), alegando que recebeu ataque de um vírus em seus computadores, e que os serviços de atendimento ao cliente estão enfrentando dificuldades técnicas. Segundo a nota, a empresa está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível.

Apesar do ataque ter ocorrido há dois dias, a invasão poderia ser a causa de problemas que estão ocorrendo no fornecimento de luz em várias cidades do Estado, incluindo Volta Redonda, que registrou falta de luz em diversos bairros, entre eles a Vila Santa Cecília. A Light, no entanto, destaca que o hackeamento não afetou o setor de distribuição de energia.

Por conta do ataque cibernético, o site da empresa também está fora do ar.

De acordo com a Light, os hackers invadiram o sistema e enviaram um vírus que criptografa todos os arquivos do sistema Windows, ou seja, codificaram de um modo que os arquivos ficam inacessíveis se não possuírem uma chave digital para “descriptografá-los”.

Segundo informações da revista Veja Rio, os cibercriminosos realizaram um sequestro de dados e pediram um resgate de US$ 7 milhões, que seriam pagos em criptomoedas.

Alternativas

A Light orienta que os clientes utilizem de outras alternativas para realizar os serviços oferecidos pela empresa.

– Na Agência Virtual, o usuário consegue a segunda via das contas, consultar faturas, pedir religação e ligações novas;

– O Call Center Comercial oferece segunda via, consulta de fatura e religação pelo telefone 0800-282-0120;

– O Call Center Emergência serve para avisar a empresa sobre falta de energia pelo telefone 0800-021-0196;

– E pelo App Light fica disponível a segunda via das contas, além de avisos de falta de energia.