Hálison Vitorino assume liderança do Republicanos na Câmara

Volta Redonda – O vereador Hálison Vitorino passa a ocupar a liderança do Republicanos na Câmara Municipal de Volta Redonda. O parlamentar deixa o PP, partido em que se elegeu, para disputar a reeleição pela nova legenda. Em reunião com lideranças, no decorrer desta semana, o vereador explicou que a troca de legenda se faz necessária por conta de afinidades com bandeiras de trabalho do Republicanos.

– Sou conservador e me identifiquei muito com o Republicanos, legenda que assumo, para dar continuidade aos projetos que tenham como prioridades a família, Igreja, educação e saúde pública, com foco na prevenção – ressaltou Hálison autor de leis, requerimentos e projetos de lei para estes setores, sendo os mais recentes os destinados às pessoas com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade).

Leis de impacto social

O parlamentar lembra que o TDAH mereceu destaque por conta das estatísticas envolvendo a doença. A cada ano o transtorno registra novos casos e atinge a marca de 3% a 6% das crianças em idade escolar e tem como principal empecilho o diagnóstico precoce, bem como a divulgação de informação acerca dos casos.

– Foi pensando nestas estatísticas que criei a Semana de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – ressaltou o parlamentar.

A ação visa fomentar o debate acerca do tema, bem como promover atividades práticas para o diagnóstico precoce e tratamento do transtorno, buscando melhor qualidade de vida para as crianças. A lei determina ainda que os possíveis casos de TDAH detectados, nas escolas, devem ser encaminhados para o Sistema Único de Saúde (SUS) para diagnóstico e tratamento.

De acordo com a lei, o tratamento aos pacientes com TDAH deve ser diferenciado nos estabelecimentos de ensino, aliado ao acompanhamento contínuo, contribuindo para o progresso acadêmico e social dos alunos com TDAH.

O vereador é autor ainda da lei destinada às pessoas diagnosticadas com “diabetes mellitus” que deverão ter atendimento prioritário em exames e consultas oftalmológicas na rede municipal de saúde. A lei estabelece ainda que o Poder Público Municipal fica obrigado a fornecer gratuitamente óculos de grau, nos casos em que o cidadão for diagnosticado com “diabetes mellitus”, e comprovar não possuir recursos próprios para aquisição desse equipamento. Os óculos a serem fornecidos deverão ser de comprovada qualidade e que atenda integralmente às necessidades do usuário.

Outras leis

As mais recentes leis incluem o Programa de Defesa Pessoal para Mulheres, para enfrentamento da violência doméstica e ainda o Aluguel Romanelli, prevendo o pagamento de um aluguel social para vítimas de violência doméstica que precisam deixar seus lares.

O parlamentar é autor também de outra medida que garante que motofretistas deverão deixar as entregas de encomendas nas portarias de condomínios e apartamentos, sejam eles verticais ou horizontais. A medida é fruto de reivindicação de profissionais da categoria. A Lei visa garantir maior segurança aos consumidores e entregadores.