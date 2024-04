Hálison Vitorino cria projeto de lei “Abril Azul”

Volta Redonda – “Abril Azul”, este é o nome do Projeto de Lei Municipal destinado ao mês abril sobre às ações de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista. A legislação é do vereador Hálison Vitorino (Republicanos), aprovada em segunda votação na Câmara Municipal, e segue para sanção ou veto do prefeito Antônio Francisco Neto.

Caso implementada, a legislação propõe que o “Abril Azul” seja inserido no Calendário Oficial de Eventos de Volta Redonda. O período deverá ser destinado às campanhas de esclarecimento e ações educativas voltadas à conscientização sobre o autismo.

O objetivo é estimular a adesão da sociedade no compromisso e debates acerca do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A legislação também estabelece a inclusão do “Abril Azul” na logo de calendários e eventos realizados no decorrer do mês.

Para que o projeto seja executado, o Poder Executivo poderá firmar parcerias com as iniciativas pública ou privada, pessoas físicas ou jurídicas, entidades religiosas e universidades. Os símbolos da campanha são na cor azul.

A campanha visa impulsionar o compromisso político e a cooperação institucional a favor de investimentos maiores nos setores sociais, educacionais, da saúde das pessoas com o transtorno – ressaltou o vereador.

O parlamentar lembrou que, segundo pesquisas realizadas em diversos países, um caso de autismo é registrado a cada 110 nascimentos. Dados levantados pelo vereador estimam que no Brasil, pelo menos 2 milhões de pessoas são diagnosticadas com autismo.

AUTISMO

O autismo é um transtorno global do desenvolvimento que compromete de modo significativo três áreas importantes: a comunicação, a socialização e o comportamento. As pessoas com Transtorno do Espectro Autista não têm características físicas ou traços de fisionomia atípicos, que possam caracterizá-los. A criança ou adolescente pode ser, em alguns casos, interpretado como “mal-educado” e esse tipo de preconceito precisa ser desmistificado.

A importância da conscientização está na possibilidade de a pessoa com autismo receber estímulos e intervenções adequadas, melhorando seu desenvolvimento e, consequentemente, sua qualidade de vida e de seus familiares – concluiu o vereador.