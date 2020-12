Helicóptero cai em Angra dos Reis e provoca blecaute em Mambucaba

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2020, 20:12 horas

Angra dos Reis – Um helicóptero caiu em Mambucaba no início da noite desta sexta (12). As primeiras informações recebidas pelo DIÁRIO DO VALE indicam se tratar de um aparelho usado para transportar hóspedes para hotéis. Ainda não há informações sobre o número de ocupantes ou sobre o modelo e prefixo do aparelho.

O aparelho atingiu a rede elétrica e causou um blecaute em Mambucaba. O Corpo de Bombeiros está no local.

Não há fundamento em boatos de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estivesse a bordo do aparelho. Bolsonaro esteve em Angra dos Reis na tarde desta sexta, almoçando com o prefeito Fernando Jordão. O presidente havia participado do lançamento de um submarino em Itaguaí mais cedo.