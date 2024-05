Hemonúcleo de Angra dos Reis promove campanha para o Dia das Mães

Qualquer pessoa pesando mais de 50 kg, com idade entre 16 e 69 anos, e com boas condições de saúde pode doar sangue. É necessário apresentar a carteira de identidade com foto. Menores de idade precisam estar acompanhados dos pais. Mulheres podem fazer até três doações ao ano, e homens quatro vezes.

Com o tema “Saúde é coisa de mãe: doar sangue é o amor que corre nas veias”, a campanha busca sensibilizar os moradores da região sobre a relevância da doação de sangue para salvar vidas. Além disso, para tornar a experiência ainda mais agradável e incentivadora, os doadores serão recebidos com lanches variados, brindes especiais e panfletagens informativas sobre a importância da doação de sangue.

Angra dos Reis – Em uma iniciativa que une solidariedade e celebração, o Hemonúcleo Costa Verde, situado no Hospital Municipal da Japuíba, em Angra dos Reis, está promovendo uma campanha especial de doação de sangue alusiva ao Dia das Mães, que será comemorado no próximo domingo, 12 de maio. A ação acontece até sexta-feira, dia 10, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30, e tem como objetivo não só reforçar os estoques de sangue, mas também destacar a importância e valorizar o papel das mães na sociedade.