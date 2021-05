Hemonúcleo de Barra Mansa faz apelo para doação de sangue O+

Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 16:24 horas

Barra Mansa – O Hemonúcleo de Barra Mansa, anexo ao prédio da Santa Casa de Misericórdia, no Centro, segue em alerta para a baixa quantidade de bolsas de sangue em seu estoque. Por semana, são totalizadas em média 100 doações, porém, esse número não é capaz de manter a estabilidade da reserva e serve apenas como reposição.

A unidade procura por doadores espontâneos que façam parte do grupo O+. Para ser voluntário, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Idosos devem ter realizado a primeira doação até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menor de idade só mediante autorização dos responsáveis. Além disso, deve estar com a saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização da mesma.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thais Mendes, falou sobre a urgência na doação de certos tipos sanguíneos.

– A saída do sangue O+ está muito alta nesse último mês, causando a baixa no estoque. Existe uma grande demanda de hospitais precisando desse tipo sanguíneo, porém, ainda não chegamos ao estado crítico, mas antes que falte, precisamos repor – concluiu.