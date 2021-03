Matéria publicada em 31 de março de 2021, 18:05 horas

Barra Mansa – De 7h às 11h desta quinta-feira (1°) funcionará o Hemonúcleo de Barra Mansa para manter o estoque do banco de sangue da unidade. No feriado da sexta-feira Santa o Hemonúcleo não abrirá. O expediente será retomado na segunda-feira, dia 5 de abril. A unidade fica na Rua Pinto Ribeiro, 205, no Centro, anexo à Santa Casa.

Para fazer a doação, os voluntários devem, obrigatoriamente, fazer o uso de máscaras faciais, manter o distanciamento social e higienizar as mãos com álcool gel, a fim de garantir um procedimento seguro e evitar a propagação da Covid-19.

Para ser doador, é necessário ter entre 16 e 50 anos (em função da pandemia), ter mais de 50 kg e não ser portador de doenças graves. Menores de 18 anos precisam de autorização do responsável legal para fazer a doação. Além disso, é necessário estar sem consumir bebida alcoólica há pelo menos 24 horas, não comer alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação; não ser usuário de drogas, não estar grávida e nem amamentando. O intervalo recomendado entre as doações é de pelo menos dois meses no caso dos homens e de três meses no caso das mulheres.