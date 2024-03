Hemonúcleo de Barra Mansa necessita de sangue O- e O+

Barra Mansa – O Hemonúcleo de Barra Mansa está pedindo o apoio da população para aumentar o estoque de sangue. Atualmente, a unidade se encontra com os tipos sanguíneos O- e O+ em estado crítico, enquanto os demais permanecem em nível estável.

A coordenadora da unidade, Thais Mendes, destacou o significado da ação voluntária para os atendimentos de saúde no município. “A doação de sangue é um ato altruísta e de solidariedade, que ajuda a salvar muitas vidas, além de ser um gesto de amor ao próximo. Todos os tipos sanguíneos são muito bem-vindos em nossa unidade, mas atualmente estamos carecendo especialmente dos tipos O- e O+. É muito importante que as pessoas continuem doando sempre que puderem para continuarmos fornecendo sangue para todos os pacientes que precisarem. Doar sangue é doar vida”, frisou Thais.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Para menor de idade, somente mediante autorização de seus responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 24 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.

Advertisement

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h, exceto feriados. O telefone para mais informações é o (24) 3512-0788.