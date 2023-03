Hemonúcleo de Barra Mansa precisa de doações de sangue - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 15:32 horas

Unidade está precisando especialmente dos tipos sanguíneos O+, O- e B-

Barra Mansa – O Hemonúcleo de Barra Mansa informou nesta segunda-feira (20), que está precisando de doações para repor seu estoque. Todos os tipos são bem-vindos, especialmente os tipos O+ e B-, que encontram-se em estado crítico pela segunda semana seguida, e O-, que está abaixo do nível adequado. As doações podem ser feitas das 7h às 11h da manhã. O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, alerta sobre a importância de se tornar um doador e incentiva os cidadãos a realizarem esse ato nobre. “Os níveis continuam os mesmos da semana anterior, tudo se mantém na mesma situação, e por isso, é sempre bom relembrar que, uma doação pode salvar até quatro vidas e a coleta não dura mais que 15 minutos ”, destacou Thaís.

Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no Centro.