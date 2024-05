Hemonúcleo de Barra Mansa recebe mais de 50 doadores no feriado

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Para menores de idade, somente mediante autorização de seus responsáveis. Uma pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 24 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, é necessário aguardar seis meses após sua realização.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, falou sobreo ato nobre que ajuda a salvar muitas vidas. “Precisamos lembrar da importância da contribuição dos voluntários nesse processo. Toda doação é bem-vinda e ajuda a manter o estoque regularizado. É necessário que as ações de todos os tipos sejam constantes para que possamos atender às demandas e chegar a todos que precisam. Doar sangue ajuda a salvar vidas”, destacou a coordenadora.