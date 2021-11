Hemonúcleo de Resende entra em alerta com baixo estoque de sangue

Matéria publicada em 8 de novembro de 2021, 16:54 horas

Resende – O Hemonúcleo de Resende, que atende hospitais dos municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis, está em alerta pelo baixo estoque de bolsas de sangue de diversos tipos sanguíneos. O serviço redobra a atenção para doação de sangue no município em virtude dos níveis críticos no estoque. O hemonúcleo funciona anexo ao Hospital de Emergência, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h.

Segundo dados da unidade, atualmente, dos oito tipos sanguíneos, sete estão em estado crítico e um em estado de alerta. Os tipos A positivo, A negativo; B positivo; B negativo; AB positivo; AB negativo e O positivo estão em nível crítico, enquanto o tipo O negativo está em estado de alerta. Todos os tipos precisam de doações com urgência.

– Estamos em um momento crítico, com muitos tipos sanguíneos em baixa no estoque e precisamos da mobilização da população para reverter esse cenário. É importante lembrar que para a doação o agendamento não é obrigatório. No entanto, quem fizer o agendamento prévio, terá prioridade no atendimento. Basta comparecer ao hemonúcleo e realizar o procedimento, sem a necessidade de estar em jejum. É um gesto que salva vidas e que todos nós podemos precisar a qualquer momento – explicou a coordenadora do Hemonúcleo, Maria Fernanda Aguiar.

Para doar sangue, é necessário comparecer ao Hemonúcleo portando documento oficial com foto. É importante que o voluntário não esteja em jejum, apresente bom estado de saúde, tenha entre 16 e 69 anos de idade e pese mais de 50 kg. Jovens de 16 e 17 anos, só poderão realizar a doação mediante a autorização de um responsável. No caso de idosos com mais de 60 anos, é necessário que não seja a primeira doação.

A população pode se informar sobre o nível de sangue disponível em estoque através do link (https://resende.rj.gov.br/hemonucleo). A página é atualizada quinzenalmente e está disponível no site institucional da prefeitura de Resende.