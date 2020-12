Hemonúcleo de Resende funcionará nesta segunda-feira, véspera de feriado municipal

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2020, 08:42 horas

Resende- O Hemonúcleo de Resende irá funcionar na próxima segunda-feira, dia 7 e estará de prontidão para receber a coleta de sangue dos doadores. A decisão de abrir o Hemonúcleo na véspera do feriado da padroeira de Resende, no dia 8, foi devido ao baixo estoque das bolsas de sangue.

De acordo com os dados divulgados pela unidade, atualmente os tipos sanguíneos em estado crítico são: AB+, O+ e O-. Porém, também é importante que sejam coletados os tipos sanguíneos que estão estáveis: A+ e A-; B+ e B-; e AB- para reforçar o estoque.

A coordenadora do Hemonúcleo, a biomédica Maria Fernanda Aguiar reforça que por conta da pandemia do coronavírus, os interessados em doar sangue devem agendar os procedimentos pelo telefone: (24) 3381-4834 para evitar aglomerações. O uso de máscara é obrigatório assim como a higienização das mãos com álcool em gel e o distanciamento social.

O Hemonúcleo de Resende funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h, em anexo ao Hospital de Emergência. Além de Resende, são atendidos os hospitais de Itatiaia, Porto Real e Quatis.

Para doar sangue os voluntários devem ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, a coleta só pode ser feita com a autorização dos pais ou responsáveis. Enquanto que os doadores com mais de 60 anos são necessários que esta não seja sua primeira doação. Além disso, os doadores não podem estar em jejum, devem estar em bom estado de saúde e pesar mais de 50kg. Pessoas que tiveram ou estão com gripe ou resfriado só podem doar sangue depois de 30 dias.