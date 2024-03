Hemonúcleo de Resende terá horário estendido na segunda-feira (25)

Resende – O Hemonúcleo de Resende realiza na segunda-feira (25), uma nova ação para aumentar o estoque de sangue. A Campanha de Páscoa acontece em horário estendido das 8h às 13h. Os interessados em doar sangue devem apresentar um documento original com foto, estar alimentado, pesar mais de 50kg, ter entre 16 e 69 anos e estar em boas condições de saúde.

– A doação de sangue é um dos gestos mais nobres com a vida do próximo que podemos ter, já que conseguimos salvar não somente uma única vida, como até quatro pessoas podem ser salvas com apenas É bom lembrar que o organismo repõe o sangue doado, que é de aproximadamente 450ml, em apenas 24h – disse Antonia Luciana Pereira de Souza, coordenadora do Hemonúcleo.

É crucial destacar que uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Após a doação, o sangue é fracionado em quatro componentes: concentrado de glóbulos vermelhos, concentrado de plaquetas, plasma fresco e crioprecipitado (um concentrado de proteínas). Cada uma dessas partes pode ser utilizada conforme a necessidade de saúde do paciente, especialmente em casos de procedimentos médicos complexos, como transplantes e cirurgias.