Hemonúcleo de Volta Redonda precisa de doação de sangue com urgência

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 09:10 horas

Doação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h; todos os tipos sanguíneos estão sendo convocados

Barra Mansa – Devido ao estoque baixo, o Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), necessita de doação de sangue com urgência. Todos os tipos sanguíneos estão sendo convocados para esta corrente solidária.

A captação de doadores é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, com mais de 50 kg, sendo que os menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; é necessário também estar em boas condições de saúde.

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda atende sete hospitais: o próprio Hospital São João Batista (HSJB); o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR); o Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado); dois hospitais privados no município; além do Hospital Municipal de Pinheiral e da Agência Transfusional, que fica no Hospital Municipal Flávio Leal, em Piraí.

Requisitos para ser doador

– Apresentar documento oficial de identificação com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho);

– Ter entre 16 e 69 anos (adolescentes com idade entre 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis);

– Pesar mais de 50 kg;

– Não estar em jejum;

– Não ingerir alimentos gordurosos;

– Estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue);

– Aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac;

– Aguardar sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante;

– Aguardar seis meses após colocar piercing ou fazer uma tatuagem.