Hemonúcleo de Volta Redonda precisa urgente de doadores - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2023, 10:50 horas

Três tipos sanguíneos estão com estoques baixos: O-, O+ e AB-

Volta Redonda – O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), necessita com urgência de sangue dos tipos sanguíneos 0+; 0- e AB-. Os estoques estão baixos devido ao período de festas de fim de ano e férias. A captação de doadores é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Outros tipos sanguíneos também podem ser doados. Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, com mais de 50 kg, sendo que os menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; é necessário também estar em boas condições de saúde.

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda atende sete hospitais: o próprio Hospital São João Batista (HSJB); o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR); o Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado); dois hospitais privados no município; além do Hospital Municipal de Pinheiral e da Agência Transfusional, que fica no Hospital Municipal Flávio Leal, em Piraí.

Requisitos para ser doador

– Apresentar documento oficial de identificação com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho);

– Ter entre 16 e 69 anos (adolescentes com idade entre 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis);

– Pesar mais de 50 kg;

– Não estar em jejum;

– Não ingerir alimentos gordurosos;

– Estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue);

– Aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac;

– Aguardar sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante;

– Aguardar seis meses após colocar piercing ou fazer uma tatuagem.