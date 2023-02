Hemonúcleo de VR lança campanha para reforçar estoque - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2023, 10:38 horas

Ação visa garantir estoque do período de carnaval, que tem alta demanda

Volta Redonda – O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que fica no Hospital São João Batista, inicia o mês com campanha para garantir o estoque de hemocomponentes para atender a demanda do Carnaval. A unidade, que recebe os voluntários de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, ficará fechada para coleta entre os dias 18 e 22 de fevereiro, durante o feriado prolongado. Para fazer a doação não é necessário fazer agendamento prévio e nem estar em jejum.

O coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, lembrou que, historicamente, o número de transfusões aumenta em feriados prolongados. “A circulação nas ruas aumenta, causando o crescimento de acidentes envolvendo veículos automotores e aumento da violência, muitas vezes por conta do consumo excessivo de álcool”, falou.

Ele lembrou que o Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda atende seis hospitais. O próprio Hospital São João Batista (HSJB), onde funciona, o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado), além de um hospital privado no município e duas unidades em cidades vizinhas.

“Temos que agradecer a população do município, que tem participado das campanhas e aumentado o número de coletas. O resultado alcançado em janeiro de 2023, por exemplo, superou em mais de 30% o do mesmo mês no ano passado. Foram 435 bolsas coletadas, contra 331 em 2022. Mas o registro de coletas ainda não consegue superar o número de transfusões. Em dezembro de 2022 foram 338 coletas contra 347 transfusões, e em janeiro deste ano foram 435 bolsas coletadas contra 598 transfusões”, enumerou Lula.

Como doar

Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; é necessário estar em boas condições de saúde; e aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac, e sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica.