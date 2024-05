Hemorio e CBV promovem ação de doação de sangue no Maracanãzinho

Rio de Janeiro – A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), junto ao Hemorio, promoverão, neste domingo (19), uma ação para doação de sangue. Os torcedores presentes para conferir a partida entre a Seleção Brasileira Feminina e Sérvia, pela Liga das Nações, poderá ajudar a salvar vidas. Das 8h30 até às 14h, o núcleo móvel do Hemorio está presente no Maracanãzinho.

Luiz Amorim, diretor do Hemorio, explica que esta é uma ação inédita e que será repetida em outras partidas, como no próximo domingo, onde a Seleção Masculina enfrenta a Itália, também no Rio de Janeiro.

“A gente sabe que o público do vôlei é sempre muito solidário com todas as causas e será também nesta ação muito especial. Esperamos que essa iniciativa seja um sucesso”, afirma.

De acordo com o Hemorio, para doar sangue, é preciso ter entre 19 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kgs, estar em boa saúde e portar documento de identidade oficial com foto. Além da ação, antes do início da partida, duas crianças transplantadas entrarão em quadra para reforçar a campanha de doação de órgãos.