Hermiton participa de carreata em cinco bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de outubro de 2020, 15:41 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeito pelo Republicanos, Hermiton (10), participou de uma carreta em sete bairros de Volta Redonda, neste sábado (24). Acompanhado dos candidatos a vereador Valtinho do Taxi e Fábio Rezende, entre outros candidatos da coligação “Juntos Pela Mudança” (Republicanos/PRTB), Hermiton percorreu pelos bairros Santo Agostinho, Água Limpa, Jardim Amália, Centro e Vila Santa Cecília.

– Estabeleci uma relação com o Presidente Jair Bolsonaro em 2017 quando o trouxe para palestra no Cine 9 de Abril em Volta Redonda e, desde então venho apoiando o Presidente em suas pautas. Queremos trazer o modelo de gestão técnica para Volta Redonda, com técnicos capacitados nas secretarias, sem nenhum conchavo com políticos para ocupação de cargos – declarou Hermilton.