Hipismo de Volta Redonda ganha vice-campeonato em torneio estadual

Volta Redonda – A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), subiu ao pódio no Campeonato Estadual de Iniciantes, disputado no último sábado (22) e domingo (23) no Clube Marapendi, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O cavaleiro Rafael Mendes, de 15 anos, foi o vice-campeão da categoria Preliminar com o cavalo Appaloosa, no somatório dos dois dias de competição. Também marcaram presença no pódio do campeonato a amazona Thiciane Brune, quinto lugar na categoria Aspirante com Golden Boy; e Danilo Caeres Andrade, 11 anos, sexto colocado na categoria Principal com o cavalo Dom.

O Campeonato Estadual de Iniciantes teve a participação de mais de 150 conjuntos (cavalo e cavaleiro), divididos em quatro categorias, e a EMHVR levou 14 alunos no total. No primeiro dia de competições, Marina Silva Campos, com Vagalume, ficou em sétimo lugar na categoria Principiante; Mellina Souza Neves Lima, montando Dom, e Rafael Mendes empataram em oitavo lugar na categoria Preliminar; Danilo Caeres Andrade foi o terceiro na categoria Principal; e Julia Folly Barbosa e Thiciane Brune ficaram em sétimo e nono lugares, respectivamente, com Golden Boy. No domingo, Rafael Mendes e Lara Kozlowski Martins (El Baron) ficaram em sexto e sétimo lugares na categoria Preliminar.

“A equipe arrebentou! Mais uma vez conseguimos um vice-campeonato (Mellina Neves foi vice em 2023) e mais dois pódios. Das quatro categorias, fizemos pódio em três”, destacou o treinador da Escola Municipal de Hipismo, Yasser Pereira, que vê os alunos da EMHVR em constante evolução.

“A equipe só vem crescendo. Em 2022 fomos ao campeonato estadual com cinco alunos, 2023 com dez alunos, e nesse ano já fomos com 14 alunos. Fico muito feliz com a evolução da equipe e a evolução individual de cada um. Temos alunos que nunca tiveram contato com cavalos e hoje estão conquistando títulos. Só podemos agradecer ao diretor-presidente da FBG (Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira) e sua equipe por todo o apoio, e ao prefeito Neto por acreditar no trabalho e ser um grande incentivador.”

Os próximos compromissos da equipe volta-redondense são o Campeonato Brasileiro, em 25 de julho, e a próxima etapa do Ranking Estadual, a partir de 25 de agosto.

Única escola pública de hipismo do Brasil

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda foi criada em 2003 pelo prefeito Antonio Francisco Neto. Sob responsabilidade da Fundação Beatriz Gama, ela é reconhecida pela Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) como a única escola pública de hipismo em atividade no Brasil. Além da oportunidade de oferecer a dezenas de jovens a oportunidade da prática do esporte, ela tem alcançado vários pódios em competições nacionais e estaduais.

“A evolução de nossos cavaleiros e amazonas é motivo de muito orgulho para nós da FBG, pois encontramos o projeto da Escola de Hipismo em ruínas, em 2021. Mas não desanimamos, e voltamos a ser referência no desenvolvimento de jovens amazonas e cavaleiros”, afirmou o diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira.