HMAR ganha 16 leitos e um novo centro cirúrgico

Angra dos Reis – O Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) está passando por uma grande reforma em sua estrutura, com o objetivo de proporcionar um atendimento ainda melhor às pacientes que utilizam a unidade. O projeto, que conta com a participação de mais de 60 funcionários, abrange uma área de mais de 3.800 m² , com a adição de 16 novos leitos ao hospital, que estão inclusos no novo centro cirúrgico com três salas de diferentes complexidades.

A reforma teve início em novembro de 2023 e já se encontra em estágio avançado, com previsão de conclusão para agosto de 2024. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Saúde, e está sendo executada pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional e Ação Social (IDEIAS).

“Essa reforma reforça nosso compromisso com a saúde do município. Após a finalização das obras, teremos um total de 73 leitos, o que será fundamental para atender a demanda da população e proporcionar um cuidado mais humanizado e seguro para as mães e seus bebês”, comentou o secretário de Saúde, Rodrigo Ramos.

Com uma média de 150 partos por mês, o HMAR é uma unidade pública que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), recebendo encaminhamentos das Unidades Básicas de Saúde. Além disso, o hospital funciona como uma maternidade de porta aberta, atendendo emergências, seguindo os princípios do SUS. A unidade está em funcionamento 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados.

“Fico extremamente satisfeita em ver o progresso significativo das obras no HMAR. Essa reforma e expansão refletem nosso contínuo esforço para oferecer um ambiente de saúde moderno e eficiente. É importante ressaltar que, mesmo com as obras em andamento, nossa unidade continua funcionando sem interrupções, garantindo que os pacientes recebam o cuidado necessário durante todo o processo de expansão”, afirmou Patrícia Neves, diretora-executiva da unidade.