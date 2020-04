HME de Resende realiza capacitação de prevenção a Covid-19

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 10:18 horas

Profissionais estão se preparando para novos possíveis casos da doença

Resende – Profissionais de saúde do HME (Hospital Municipal de Emergência) Sérgio Henrique Gregori de Resende passaram por mais uma capacitação com objetivo de instruir para o manuseio correto de equipamentos essenciais nos cuidados com pacientes (suspeitos ou confirmados) com o coronavírus.

De acordo com a prefeitura, as unidades de saúde estão se preparando para atendimento adequado a possíveis casos. Cerca de 15 profissionais da UPA 24 receberam treinamento que abordou o uso do EPI para atendimento de casos suspeitos de Covid-19.

O Secretário Municipal de Saúde, Alexandre Vieira, destacou que as atividades foram voltadas para o aprendizado sobre a utilização correta do EPI (Equipamento de Proteção Individual) para raio x e tomografia; EPI e limpeza de ambulância para a equipe de remoção; EPI para a higienização.

– É essencial promover o alinhamento e a atualização dos profissionais que atuam no HME. Estamos lidando com uma doença nova, uma condição nova e todos precisam estar atentos ao que as autoridades recomendam. A gestão municipal está buscando se prevenir para possíveis novos casos confirmados e não está medindo esforços para se manter firme na luta contra a progressão da doença – explicou o secretário.

Funcionários de empresas terceirizadas que atuam na cidade também receberam a capacitação sobre temas como: a coleta de resíduos provenientes da manipulação de paciente com a Covid-19, além da forma correta de coletar o material.