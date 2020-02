HME de Resende realiza primeira cirurgia com microscópio de última geração

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 10:42 horas

Resende – Uma idosa, de 61 anos, foi a primeira paciente a realizar uma cirurgia de ressecção de tumor cerebral com o suporte do microscópio de alta tecnologia do Hospital Municipal de Emergência (HME) Henrique Sérgio Gregori, em Resende. A cirurgia antes era realizada no Rio de Janeiro.

O procedimento foi acompanhado por uma equipe composta por: dois neurocirurgiões, enfermeira, técnico em enfermagem, anestesista e instrumentador.

Equipamento

O microscópio cirúrgico foi adquirido pela prefeitura de Resende, em outubro de 2019. O modelo e pioneiro na rede pública de saúde do município.

Os profissionais do HME receberam capacitação para aprender a manusear o microscópio. Ele é capaz de gravar e transmitir, por meio das câmeras, as cirurgias para monitores externos à sala de cirurgia.

Os tumores cerebrais, casos de aneurismas, microcirurgias vasculares e alguns tipos de cirurgias de coluna são os principais casos beneficiados com o microscópio.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz, destacou que o microscópio moderno representa um marco histórico na Saúde Pública de Resende.

– É um grande avanço para o HME. Para se ter noção, se a unidade recebesse, anteriormente, um caso de aneurisma grave, o paciente precisaria ser transferido para outra cidade. Porém, este paciente poderia nem ter condições de aguardar tanto tempo. Agora, se tivermos este quadro em Resende, o usuário terá condições de ser atendido com a estrutura eficaz e equipamento adequado – explicou o prefeito.