HME de Resende reorganiza leitos de CTI

Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 15:05 horas

Unidade de saúde, que conta com dois Centros de Terapia Intensivos, muda estratégia e agora destina o CTI com menos vagas para o tratamento da Covid-19

Resende – A prefeitura de Resende está mudando a estratégia de destinação de vagas no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital de Emergência Henrique Sérgio Gregori (HME). As mudanças reorganizam o CTI e disponibilizam mais vagas para outras demandas diferentes da Covid-19.

Isso está sendo possível graças a queda dos casos considerados graves da doença, além da imunização da população, que já conta com 90 mil doses aplicadas no município.

Como era antes

Por conta da pandemia, o HME precisou ter dois CTI’s distintos: uma para o tratamento da Covid-19 e outro para outras demandas. Nos momentos de grande movimentação por conta da doença, o CTI contou com 13 leitos, enquanto o destino aos demais casos ficou com sete leitos.

Como está sendo agora

Agora, o CTI da Covid-19 será o que conta com sete leitos. Ambos os setores possuem isolamento e cuidados com a transmissão da doença. Segundo o secretário de Saúde, Tande Vieira, a saúde pública de Resende vem cumprindo seu papel para que os casos graves continuem regredindo.

– A mudança na organização do Hospital de Emergência acompanha as circunstâncias em que estamos. Neste momento, com a imunização começando a gerar resultados e os números de internações reduzindo, os sete leitos do CTI são suficientes para este controle. Mesmo assim, a gestão municipal está alerta para quaisquer eventuais mudanças, mas com a expectativa de que continuemos progredindo nessa luta contra a doença – destacou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.