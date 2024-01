Hoje tem Transmissão de Aço

Rio de Janeiro – Neste domingo (28) o Voltaço que busca a sua primeira vitória no Cariocão, enfrentará o Madureira, às 15h45, no Estádio Conselheiro Galvão, no Rio, em jogo válido pela quarta rodada do Cariocão.

E você amigo torcedor poderá acompanhar o jogo e todas informações sobre as equipes, ao vivo, pela Rádio Cidade do Aço FM, na Transmissão de Aço, feita em parceria com o DIÁRIO DO VALE.

A partir de 15h10, já estará no ar um super aquecimento para o jogo sob o comando do espetacular Tico Balanço.

Às 15h45, a bola vai rolar, com a narração do Imperador do Rádio – Júlio César, comentários do craque – Carlos Samuel, e com os shows de reportagens de Miguel de Oliveira, Matheus Mota e Rafael Moura, acompanhados do platonista Thiago Pastor.

Será imperdível e você é o nosso convidado.