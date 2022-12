Homem acusado de tráfico de drogas é preso em Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2022, 17:10 horas

Piraí – Policiais civis da 94ª DP de Piraí, em ação conjunta com policiais militares da região, prenderam um homem, nesta terça-feira (27), acusado de tráfico de drogas. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juízo da Comarca de Piraí.

Segundo os policiais, o acusado foi localizado no Morro da Fraternidade, no distrito de Arrozal, em Piraí, a partir do trabalho de investigação do Setor de Inteligência. Após os procedimentos, o homem foi encaminhado para a prisão.