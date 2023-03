Homem agride policial e ameaça guarnição em Penedo - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 09:55 horas

Ele arremessou uma cadeira contra o rosto de um agente da PM

Penedo – Um homem de 38 anos agrediu e ameaçou policiais durante abordagem, na madrugada desta sexta-feira (17), em Penedo, distrito de Itatiaia.

Por volta das 01h15, agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar realizavam patrulhamento na Rua do Jambeiro 1, próximo a um bar, quando observaram que alguns homens correram para dentro do estabelecimento.

Durante abordagem aos suspeitos, o proprietário do bar se exaltou, xingou os agentes e arremessou uma cadeira contra um policial, que foi ferido no rosto e em uma das mãos. Além disso, ele ameaçou quebrar uma garrafa de cerveja para agredir a guarnição. Houve tumulto e outra viatura foi acionada para auxiliar os policiais.

Os agentes apreenderam, dentro do estabelecimento, quatro máquinas caça-níqueis, e o homem foi conduzido à 99ª DP por desacato e resistência, onde foi constatado que ele já possui onze passagens criminais, pelos mesmos crimes e por posse irregular de arma de fogo.