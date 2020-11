Homem ameaça ex-mulher com réplica de arma e é detido em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 17:23 horas

Volta Redonda – Suspeito de violação domiciliar foi preso na sexta-feira (06), em Volta Redonda. Segundo a ocorrência policial, ele entrou no quintal e tentou invadir a residência da ex-esposa, que mora no bairro Niterói.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Volta Redonda (Deam) e após a denúncia, uma viatura foi até o local, e foi informada pela dona da casa que o suspeito serie seu ex-companheiro. A mulher contou aos agentes que o suspeito estava armado e que já havia entrado no quintal, quebrando vidros e fazendo ameaças à vítima.

Com isso, os policiais iniciaram as buscas pelo bairro e encontraram um veículo que passou pela viatura em alta velocidade. O veículo foi encontrado numa rua sem saída e os militares encontraram a réplica de uma pistola próxima do carro, e por fim, encontraram o homem.

O suspeito e a réplica de pistola foram levados para a 93ªDP (Volta Redonda), onde o caso foi registrado.