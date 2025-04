Homem apontado como ex-gerente do tráfico no Bracuí é preso

Rio Claro – Agentes do 28º BPM prenderam, na madrugada desta terça-feira (22), em Rio Claro, um homem apontado como ex-gerente do tráfico no bairro Bracuí, em Angra dos Reis. Durante a ação, outros quatro suspeitos foram conduzidos à delegacia.

A abordagem foi realizada após denúncia de que um carro estaria a serviço do tráfico de drogas e circulava pela RJ-155, nas proximidades da rodoviária de Rio Claro. O veículo, um Volkswagen Gol branco com placa de Angra dos Reis, foi identificado por câmeras de monitoramento e interceptado. No interior do automóvel estavam cinco homens, sendo que três deles foram reconhecidos por um policial local por suposta ligação com o tráfico no bairro Bracuí.

Durante a verificação, os agentes confirmaram que um dos ocupantes possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Angra dos Reis. O homem, que tem 11 passagens pela polícia, já havia sido condenado por tráfico de drogas e era apontado como ex-gerente do tráfico na região do Bracuí, com histórico de envolvimento em confrontos armados contra a polícia. Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça.

Com outro ocupante do carro, os policiais encontraram uma pequena porção de maconha, papel seda e um moedor de ervas. Os demais não portavam nenhum material ilícito. O carro foi liberado, pois não apresentava nenhuma restrição.

Todos os envolvidos foram encaminhados à 168ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos, quatro suspeitos foram liberados por não possuírem pendências judiciais. Apenas o foragido permaneceu preso e será encaminhado ao sistema prisional.