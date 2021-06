Homem armado assalta drogaria no Retiro

Matéria publicada em 22 de junho de 2021, 12:31 horas

Suspeito, que estaria com comparsa, conseguiu fugir; segundo a PM, crime será registrado na 93ª DP

Volta Redonda РUma drogaria, localizada no bairro Retiro, em Volta Redonda, foi assaltada na manhã desta terça-feira (22). A ocorrência será registrada na 93ª DP.

Policiais militares do 28¬ļ Batalh√£o foram acionados atrav√©s do Centro Integrado de Seguran√ßa P√ļblica, a fim de verificarem roubo a estabelecimento comercial. Ao chegarem, fizeram contato com uma mulher de 25 anos, al√©m da gerente do estabelecimento – que informou n√£o testemunhar o crime – , onde a mesma se prontificou a buscar imagens de c√Ęmeras de seguran√ßa para identifica√ß√£o dos suspeitos. A PM informou que a v√≠tima relatou ter sido roubada por dois homens, e que um deles estava armado.

Ainda segundo a PM, a vítima explicou que só poderia ir até a delegacia de Volta Redonda posteriormente e que sua gerente, após fazer contato com supervisores, estaria fazendo levantamento do medicamento levado pelos criminosos, além da quantia de R$200,00 do caixa. Ninguém foi preso.