Homem armado com foice e que foi baleado por PM morre em hospital de Paraíba do Sul

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 08:29 horas

Paraíba do Sul – Manoel Felipe da Silva, de 55 anos, morreu na segunda-feira, dia 12, no Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul. No mesmo dia, ele feriu a golpes de foice a cabeça de um homem de 52 anos. Policiais do 38º Batalhão da PM que foram ao local da agressão na Rua das Hortênsias, no bairro Inema, naquele município, também foram atacados pelo suspeito.

Um dos agentes atirou na perna do autor para conter a agressão. Levado para o hospital, Manoel veio a óbito.

O outro homem ferido foi medicado na mesma unidade hospitalar e, em seguida, liberado. A foice foi apreendida e levada para a 107ª DP (Paraíba do Sul), onde foi feita a ocorrência da PM.

O caso está sendo investigado pela delegada titular Cláudia Nardy Abbud. O motivo da briga entre Manoel e o homem ferido não foi revelado pela PM.