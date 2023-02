Homem assassinado na Cotiara foi morto dias depois do irmão - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2023, 11:57 horas

Ravelli Remolu da Silva Arantes, de 28 anos, foi executado a tiros; segundo a polícia, ele era suspeito de vários homicídios

Barra Mansa – Foi identificado como Ravelli Remolu da Silva Arantes, de 28 anos, o homem assassinado a tiros na noite de quinta-feira (9) na Rua José Hipólito, nas proximidades do posto de Saúde do bairro Cotiara, em Barra Mansa. Ele foi morto 12 dias depois do irmão, João Vitor de Arantes, de 25 anos, assassinado com sete tiros também na Cotiara. Ambos, segundo a polícia, teriam envolvimento com o tráfico de drogas e eram suspeitos de homicídios.

Segundo testemunhas, dois homens em uma moto teriam praticado o crime e fugido em direção à Rodovia Presidente Dutra. Ravelli teria sido atingido por pelo menos nove disparos. A Polícia Civil investiga o crime. A vítima foi reconhecida pela irmã, que informou que o homem estava em liberdade desde setembro do ano passado, após ser preso por tráfico de drogas. Na delegacia (90ª DP), descobriu-se que contra Ravelli havia um mandado de prisão preventiva em aberto.

Ainda de acordo com a polícia, Ravelli era suspeito de envolvimento em um homicídio de um casal num bar no bairro Cotiara, ocorrido em maio do ano passado. Ele também seria o suspeito de lançar uma granada contra o DPO (Departamento de Polícia Ostensiva) da Cotiara em junho de 2019.