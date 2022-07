Homem ataca companheira com machado em Rio Claro

Matéria publicada em 22 de julho de 2022, 09:27 horas

Ela está internada com ferimentos graves em Volta Redonda

Rio Claro – Uma mulher foi agredida com machadadas pelo companheiro na madrugada desta sexta-feira (22), no bairro Alambari, em Rio Claro. Ela está internada com ferimentos graves no Hospital São João Batista em Volta Redonda.

Após ser chamada para verificar uma agressão a facadas, a Polícia Militar logo descobriu que um machado foi usado, apreendendo o objeto.

De acordo com a mãe da vítima, o responsável pela agressão seria o companheiro da mulher, de 40 anos. Ainda segundo ela, o companheiro teria fugido para uma mata. Ele também ligou pedindo que as crianças fossem tiradas de casa por acreditar que havia matado a mulher.