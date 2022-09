Matéria publicada em 18 de setembro de 2022, 09:08 horas

Itatiaia – O homem, de 68 anos, que foi atacado pelo cão da raça pitbull, continua internado no Hospital de Emergência de Resende. Ele teve o rosto dilacerado pelo aninal.

O ataque ocorreu no sábado, dia 17, na casa da vítima na Rua São Jorge, no bairro Campo Belo, em Itatiaia.

Uma testemunha acredita que o ataque foi porque o idoso agrediu o cão anteriormente.

Um parente pediu apoio dos policiais militares que tiveram que atirar e matar o cachorro, que estava em estado de furia, dilacerando o rosto da vítima.