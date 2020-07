Homem baleado no Açude continua internado em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de julho de 2020, 07:51 horas

Volta Redonda – Um homem, de 41 anos, continua internado desde sábado, ontem, dia 11, no Hospital do Retiro, em Volta Redonda. Ele foi baleado, no mesmo dia, na Avenida A, no bairro Açude II.

Policiais militares, que estiveram no local do crime, apuraram que a vítima tem várias anotações criminais. Os agentes aguardam a recuperação do homem, para que ele possa depor sobre e dar maiores detalhes sobre a tentativa de homicídio. O caso está registrado na 93 DP de Volta Redonda.