Homem baleado no Dom Bosco morre em hospital

Matéria publicada em 27 de novembro de 2022, 08:48 horas

Fim de semana violento em Volta Redonda

João Vitor Candido da Silva, de 21 anos, morreu no Hospital São João Batista depois de ser baleado na noite deste sábado (26) no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda, que faz divisa com a Califórnia.

Moradores da região disseram ter ouvido mais de 10 disparos. Inspetores da 93ª DP investigam se o crime tem ligação com o tráfico de drogas.