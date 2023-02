Homem causa tumulto em motel em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 10:53 horas

Ele alegou que teria esquecido um relógio dentro do quarto

Barra Mansa – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram acionados a um motel, no bairro Assunção, em Barra Mansa, após um homem causar tumulto no local, nesta quinta-feira (23).

Os policiais foram informados de que a confusão começou porque o homem alegava ter esquecido seu relógio dentro do quarto do motel e que este tinha sido detectado através do Bluetooth. As funcionárias, no entanto, diziam que o relógio não estava lá.

Após a chegada dos agentes, o homem disse que ficaria com o prejuízo e que não faria nenhum registro na delegacia.