Homem com carro roubado é baleado ao trocar tiros com PMs

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 09:19 horas

Na fuga, o suspeito tentou entrar com o veículo na usina da CSN, chegando à quebra cancela da guarita

Volta Redonda – Um homem foi baleado na perna, na manhã desta quarta-feira (18), após trocar tiros com policiais militares, durante uma perseguição. Na fuga, o suspeito tentou entrar na CSN, através da passagem superior da empresa, num Fiat Pálio, que tinha acabado de roubar.

Ele chegou a quebrar a cancela da guarita, abandonou o veículo, mas foi atingido na perna quando tentava fugir a pé. Os PMs contaram que estavam na Rua 33 , também na Vila Santa Cecília, quando foram procurados pelo proprietário do Pálio, que informou que tinha acabado de ser assalto por um homem para quem deu carona em Porto Real.

A vítima explicou que o homem estava no banco do carona e anunciou o assalto na entrada de Volta Redonda, na Rodovia dos Metalúrgicos, próximo a Casa de Portugal. A vítima disse ainda que foi rendida com uma faca. Além do Pálio, o ladrão roubou a carteira e o celular do motorista do carro.

– Quando a vítima relatava o fato, o suspeito passou no Pálio em alta velocidade, na Rua 33. Foi quando passamos a persegui-lo. Ele fez disparos em nossa direção (PMs), mas não fomos atingidos. Ao tentar entrar na usina da CSN, além que quebrar a cancela, o suspeito quase atropelou funcionários – disse um PM.

Ao se assegurar que não havia risco a terceiros, os agentes revidaram os tiros, atingindo a perna do suspeito quando ele tentava fugir a pé. Com o suspeito, foi encontrado uma lata da marca Red Bull, usada pelo homem como cachimbo e que continha resíduos de crack.

Os PMs chamaram uma ambulância do Samu, que levou o suspeito para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde ele está internado sob a escolta da PM . Foi apreendida a faca, usada pelo suspeito para render a vítima.