Homem com mandado de prisão em aberto por homicídio é preso em Volta Redonda

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar estavam em cumprimento de ordem de operação na entrada do bairro Belmonte, quando abordaram um veículo de modelo Fiat Uno. O motorista informou não estar com nenhuma documentação e foi encaminhado para a 93ª DP, onde foi constatado um mandado de prisão por homicídio qualificado. Ele permaneceu preso.

